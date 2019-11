Penger til ny folkehøyskole

Regjeringen bevilger 750.000 kroner over statsbudsjettet til planlegging av ny folkehøyskole på Stord. Geir Angeltveit i Venstre har vært en av pådriverne for skolen. Han kjenner ikke til at folkehøyskoler har fått planleggingsmidler uten senere også å få midler til starte opp. En skole vil bety 25 arbeidsplasser og få opp til 125 elever.