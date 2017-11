Penger til flere kollektivavganger

Ap, Sp, KrF og SV er enige om fylkesbudsjettet for 2018. De flytter på 55 millioner kroner fra rådmannens forslag. Blant annet bevilges ti millioner kroner til flere kollektivavganger. Prisene for barn og unge fryses, og aldersgrensen for ungdomskortet utvides med et år.