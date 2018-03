Påskeauke på DNT-hyttene

Påskebesøket på DNT-hyttene hittil er 7 % høgare enn i fjor. Det har også gått opp på Hardangervidda, trass i problema med omgangssjuke på Kjækkja (biletet) og mange andre hytter der, melder DNT. Hittil har det vore 1.613 gjester på hyttene deira der. ­– Folk har ikkje latt seg skremma, men me er sjølvsagt leie oss for at 38 har blitt sjuke, skriv DNT.