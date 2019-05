– Det er svært kjedelig ettersom virksomheten hadde et stort potensial, sier styreleder Ivar Borge i selskapet Sesam Parkering AS.

Selskapet, som har slått seg opp på billettløse og bomfrie parkeringsløsninger, skulle revolusjonere bransjen med skiltgjenkjenning.

Men tirsdag denne uken meldte selskapet selv oppbud i Bergen tingrett, skriver Bergens Tidende. Selskapet er nå slått konkurs etter bare tre år.

Eierne skylder flere millioner.

– Vi har en kontrakt med Avinor om parkering på Flesland, med en minimumsleieklausul. Sviktende parkering gjør at denne minimumsleien slår inn, og blir for tung for selskapet å bære, sier styreleder Borge.

BYBANEN: Bybanen frakter passasjerer helt frem til den nye terminalen på Flesland. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Stagnert mer enn vi hadde antatt

I 2017 inngikk selskapet sin største kontrakt, da de signerte avtalen som ga Sesam ansvaret for å drifte parkeringsanleggene til Avinor på Flesland, Værnes og Sola.

Samme året ble åpningen av Bybanen til Flesland feiret med brask og bram. Siden har tallet på reisende økt. I fjor reiste bergenserne 14,9 millioner ganger med Bybanen. Det var en økning på atten prosent fra året før.

Fasiten for Sesam er at færre biler betaler for parkering på Avinors parkeringsanlegg.

– Det blir en ren spekulasjon, men det er klart at Bybanen og ny terminal som ligger nærmere andre parkeringsanlegg, kan være to faktorer til konkursen, sier Borge.

– Så det kan hende dere er utkonkurrert av kollektivtransporten?

– Det er klart at Bybanen er ment til å ta noe av passasjergrunnlaget, men vi må innrømme at parkeringsvolumet på Avinors parkering på Flesland har stagnert mer enn vi først hadde antatt.

BYGARASJEN: Bygarasjen i Bergen sentrum er et av stedene som har tatt i bruk parkeringsløsningen Sesam Sesam. Foto: Jon Bolstad / NRK

Billett- og bomløst system

Parkeringsløsningen går ut på at brukere registrerer bilens registreringsnummer og kredittkortopplysninger i en app, for så å kjøre billettløst i alle parkeringsanleggene som driftes av selskapet.

Det kommunale selskapet Bergen parkering er blant de største aksjonærene med femti prosents eierandel.

De siste årene har flere av Bergens parkeringshus, som Klostergarasjen og Bygarasjen, tatt i bruk teknologien.

I tillegg har selskapet også ansvaret for parkeringsdriften på Værnes og Sola.

BRASK OG BRAM: Den førte offisielle turen til den nye flyplassterminalen ble kjørt i slutten av april 2017. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Forpliktelsen på Flesland var kroken på døren

Det er imidlertid parkeringsvolumet på Flesland som er hovedårsaken til at selskapet nå må kaste inn håndkleet.

– På de andre flyplassene er det i mye større grad sånn at parkeringsvolumet er slik vi forutså. Du kan si at kontraktene er ulike fra flyplass til flyplass, og det er den forpliktelsen vi har tatt på oss i Bergen som er årsaken til denne situasjonen, påpeker Borge.

Kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor bekrefter at hovedårsaken til Sesam parkerings konkurs er at inntjeningen på Flesland har vært lavere enn forventet.

– Det er riktig at parkeringsvolumet har falt, skriver hun i en e-post til BT.