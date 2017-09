Påkjørsel bakfra

Nødetatene har rykket ut til et trafikkuhell på Øvre Kråkenes. Det er snakk om en påkjørsel bakfra, og det skal være materielle skader på de to involverte bilene. Ingen av de to involverte førerne skal ha blitt alvorlig skadet, men en av dem blir kjørt med ambulanse til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder i Vest politidistrikt, Frode Kolltveit.