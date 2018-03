Pågrepet på Gardermoen

To østeuropeere er pågrepet på Gardermoen med smykker og verdigjenstander for over en million kroner. De to ble stoppet i tollen på vei ut av landet. Mye av tyvegodset viser seg å stamme fra ti innbrudd i Bergensområdet, skriver Fanaposten. De to mennene fra Øst-Europa er varetektsfengslet, og saken etterforskes videre.