Pågrepet for vold

Politiet rykket ut til en adresse på Slettebakken etter at en kvinne skal ha blitt slått i hodet gjentatte ganger av en mannlig nabo. Mannen ble pågrepet av politiet kort tid etter. – Mannen er satt i varetekt, men vi vet ennå ikke nøyaktig hva som har skjedd. Det er uklart om det er en relasjon mellom de to annet enn at de er naboer, forteller operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt. Mannen blir anmeldt for legemskrenkelse.