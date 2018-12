Pågrepet for våpenbesittelse

En mann i 30-årene ble i natt pågrepet for vold og våpenbesittelse. Han skal ha slått ned en kvinne ved Torget i Bergen og flere observerte at han reiste fra området med noe som lignet et våpen. Mannen ble pågrepet utenfor sentrum med en startpistol. Pågripelsen skjedde uten dramatikk.