Pågrepet etter tunnelsmell

Politiet har tatt to menn i 40-årene etter at en bil kjørte i fjellveggen i Fløyfjellstunnelen. Den antatte sjåføren stakk av og gjemte seg i en lomme i tunnelen. Bilen viste seg å være stjålet, og politiet mistenker også at sjåføren kjørte i fylla.