Pågrep fem for narkotika på partybåt

Partybåten «Showboat» var på tur med rundt 160 gjester i går kveld.

– Turen gikk fint, helt uten problemer, sier Helge Milde i selskapet Showline som driver båten.

Da båten ankom Bryggen rundt klokken 23:00, sto politiet og ventet.

Beslagla narkotika

– Det ble avholdt en planlagt kontroll av deltakerne av et arrangement på dette fartøyet. Årsaken var at politiet hadde opplysninger om at det var brukt narkotika på tilsvarende arrangement tidligere, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Arve Samsonsen til NRK.

Fem personer ble pågrepet. De sitter nå i politiets varetekt.

– Det ble også beslaglagt narkotika, uten at jeg har detaljer om mengde, sier Samsonsen.

De pågrepne er to menn i 20-årene, to menn i 30-årene og en mann i 40-årene, alle norske.

– Vanskelig å sjekke godt nok

Helge Milde i Showline sier at de ikke ønsker dette klientellet tilbake på båten.

– Vi står på landgangen og sjekker vesker, men det er først og fremst alkohol vi da ser etter. Det er svært vanskelig å vite hva de foretar seg på toaletter og lignende, sier Milde.

– Vi sliter med det samme som utelivsbransjen. Og det er jo tullete å gjøre dette på en hyggelig sjøtur, sier Milde.