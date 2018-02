Påført kutt over auge

Klokka 00.48 fekk politiet melding om ein mann (22) påført kutt over eit auge etter ha slost med ein mann (20) utanfor Ricks i Bergen. Sistnemnde (mistenkte) vart vist bort frå sentrum. Fornærma ikkje behov for legetilsyn. Ukjend årsak for hendinga.