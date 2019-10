Padøy saksøker Askøy

Padøy Transport og forsikringsselskapet If går til sak mot Askøy kommune etter at en av Padøys lastebiler skled av veien vinteren 2018, skriver Askøyværingen. Padøy og If mener at Askøy burde saltet veien bedre. De krever to millioner kroner fra kommunen. Askøys forsikringsselskap mener at de ikke er erstatningspliktige.