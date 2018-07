ROLLEMODELLER: Kursansvarlig Urte Sniaukstaite i Bitcamp tar en titt på dataspillet Emily (9) og søsteren Celine (11) lager. Hun forteller at selskapet bevisst forsøker å rekruttere like mange kvinnelige og mannlige assistenter for at unge jenter på kurset skal ha kvinnelige rollemodeller å se opp til.

Foto: Mats Arnesen / NRK