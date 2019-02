P-staven forsvant inn i kroppen til Piateed: – De måtte google hvordan det skulle se ut

Det som skulle være et lite inngrep for Maria Stavang (23), kjent for Youtube-kanalen Piateed, utviklet seg til en dramatisk affære.

Tre år etter at hun fikk satt inn p-stav, måtte hun i januar til sykehus for å få prevensjonsmiddelet ut igjen. P-staven var nemlig satt for dypt inn i armen.

– Fastlegen måtte henvise meg til ultralyd fordi hun ikke fant p-staven. Der tok det dem en time å finne den, forteller Stavang.

Så ble hun henvist til kirurg. Men da legene på Rikshospitalet hadde snittet opp armen, lå ikke p-staven der de trodde.

– Da måtte de ta røntgen av armen. Etter 45 minutter, og tre eller fire røntgenbilder, var p-staven endelig ute, forteller komikeren.

KOMIKER: Maria Stavang er kjent under navnet Piateed og ble i fjor kåret til årets Youtuber under Gullsnutten. Foto: Mattis Folkestad / NRK

– Måtte google

Hun er kritisk til behandlingen hun fikk i januar 2016, da p-staven skulle settes inn på Engen helsestasjon i Bergen. Etter inngrepet klarte ikke helsesykepleieren å finne p-staven, ifølge Stavang.

– Da begynte hun å google hvordan det skulle se ut etter at p-staven var satt inn, sier hun, og forteller at en andre person så ble tilkalt.

– Begge helsesykepleierne knadde på armen min en god stund, før hun ene sa: «Vi finner ikke den p-staven, men du merker vel om den er der eller ikke». Etter det sendte de meg hjem, ifølge Stavang.

EGET ANSVAR: Per Magne Mikaelsen, avdelingsdirektør for kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsedirektoratet, forteller at det er helsepersonellet sitt ansvar å sørge for at de har nødvendig kunnskap til å behandle pasienten forsvarlig. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

– Går på kurs

Avdelingsdirektør Per Magne Mikaelsen i Helsedirektoratet sier til NRK at helsepersonelloven er brutt dersom de ansatte ikke hadde tilstrekkelig kompetanse til å sette inn p-stav.

Helsesykepleier på Engen helsestasjon, Agnes Giertsen, fikk med seg historien da Stavang delte den på Instagram. Hun sier det ikke er slik behandling helsestasjonen skal gi.

– Alle her som setter inn p-stav, må gjennom et sertifiseringskurs. Da skal de se på at noen andre gjør det to ganger, og så skal en kvalifisert person se på når de gjør det selv, sier hun.

Giertsen sier de aldri skal la kvinnen gå før både hun og helsesykepleieren er klar over hvor p-staven er i armen.

POSITIV TIL P-STAV: Helsesykepleier Agnes Giertsen er svært positiv til p-stav som prevensjonsmiddel. – P-stav er en av de sikreste prevensjonsmetodene man har, blant annet fordi det ikke kan skje brukerfeil. Foto: Aurora Berg / NRK

To-tre i måneden

Stavang sier hun har fått over 20 meldinger av kvinner som har opplevd lignende ting. Flere må oppsøke sykehus.

Bare ved Ullevål sykehus får de inn to-tre pasienter i måneden.

– De har problemer med å få fjernet prevensjonsmiddelet, forteller overlege Thomas Fredrik Thaulow.

Stavang får et arr på overarmen etter behandlingen på Rikshospitalet.

– Jeg var veldig fornøyd med å ha p-stav, og syntes det var et fint prevensjonsmiddel. Men det er viktig at man går til noen som vet hva de driver med. Blir p-staven satt inn feil, må man fikse det med en gang, sier hun.