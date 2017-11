Øygarden får CO2-mottaksanlegg

Gassanova og Statoil offentleggjorde torsdag at eit mottaksanlegg for CO2 skal byggast på CCB Kollsnes i Øygarden. Anlegget skal fanga CO2 frå landbasert industrianlegg, injiserast i røyr og lagrast permanent under havnbotn. – Dette vil både gi arbeidsplassar og synergiar som til dømes spelvarme til annan industri, seier Øygarden-ordførar Børge Haugetun (TVØ) i ei pressemelding. I sluttfasen stod lokaliseringa mellom Mongstad, Stura og naturgassparken.