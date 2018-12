Overtent skolebygg ved Kalandseidet

SISTE: Brannvakten i Hordaland Karl Arne Røyset sier det er fare for at taket på bygget faller ned.

– Vi er i gang med slukking. Vi har hatt røykdykkere inne, men de måtte trekke seg ut igjen på grunn av varmen og at det er fare for at taket raser. Vi er i gang med slukking, men det er fortsatt full fyr i huset, sier Røyset.

Klokken 20.50 kom meldingen fra brannvesenet om at det er brann i et gammelt skolebygg på Kalandseidet. Brannvesen og politi er på vei til stedet.

– Det skal ha brent gjennom taket. Vi er på vei og vil gå inn i bygningen med røykdykkere, men utgangspunktet vårt er at det ikke er personer i huset, sier brannvakt ved 110-sentralen i Hordaland, Karl Arne Røyset.

Gammelt skolebygg

Brannvesenet meldte først at det var brann i en enebolig, men bygget er et 100 år gammelt skolebygg, gamle Kaland skole. Dette skal ikke være regulert for boligformål.

Lars Geitle ved Vest politidistrikt sier bygget var i full fyr da de kom til stedet.

– Det pågår slukkingsarbeid for fullt. Bygget er ubebodd og eieren er bortreist, sier Geitle.

Røyset i brannvesenet sier det er sendt ut biler fra tre brannstasjoner.

Politiet opplyser at E39 vil være stengt i en god stund fremover. Anbefalt omkjøring er via Fylkesvei 163 over Fanafjellet.

(Saken fortsetter under bildet.)

STORE FLAMMER: Flammene sto gjennom taket på bygningen da brannvesenet kom til stedet. Foto: Kjell Nysæter

Naboer evakuert

De nærmeste naboene til bygget er evakuert. Irene Austevoll er nærmeste nabo til bygget og ble varslet av en forbipasserende sjåfør som så røyk og flammer i det gamle skolehuset.

– Det skal ikke være spredningsfare til mitt his akkurat nå, men det er mye kraftig røyk. Jeg skal få hente det mest nødvendige i huset, men belager meg på å tilbringe natten et annet sted, sier hun.

Kjetil Nysæter er en av naboene til bygget. Han sier det ikke er kontroll på brannen.

– Det står syv brannbiler her og de har ikke kontroll ennå. Men det har ikke tatt seg opp i forhold til hvordan det var, sier han.