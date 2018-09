I løpet av seks timer natt til onsdag kom det mer enn 60 millimeter regn over Hordaland. De kraftige nedbørsmengdene stengte europaveier og skylte bort sideveier, og oversvømte hus, leiligheter og garasjer flere steder.

Et av de hardest rammede områdene er Starefoss-siden i Bergen.

I Bergen har regnet høljet ned. Folk er ute og prøver å forhindre oversvømmelse. Du trenger javascript for å se video. I Bergen har regnet høljet ned. Folk er ute og prøver å forhindre oversvømmelse.

Startet kostingen i går kveld

Odd-Bjørn Ur bor i Bellevuebakken på Starefoss-siden i Bergen har vært ute siden klokken 7 i morges og kostet bort regn. Allerede i går kveld startet han det forebyggende arbeidet.

– Vi har to kummer vi pleier å ta her oppe, for å ta unna vannmengdene. Men det er svært sjelden vi ser det slik som dette.

Også i Sædalen merker de nedbørsmengdene i Bergen svært godt. Her har vannet dekket hele veibanen og Naf skal allerede ha hentet to biler som kjørte seg fast.

I Os har regnværet skylt vekk en sidevei.

– Hullet går over hele bredden av veien, sier Kaspars Mangulis til NRK.

RASTE UT: En mur raste ut da det gikk et mindre ras i Ole Irgens vei i Bergen. Veien ble stengt etter raset. Foto: Mariann Reikerås / NRK

– Betydelige skader

Vannmengdene toppet seg mellom 06.00 og 06.30, ifølge brannvesenets innsatsleder på stedet.

– Her er det veldig mange hus som har fått vanninntrengning. Regnet er nå litt på vei tilbake igjen, og da kan vi begynne å pumpe ut, sier innsatsleder i Bergen brann og redning, John Magnus Birkeland.

– Det er for tidlig å si noe om skadeomfanget, men det er nok snakk om betydelige skader på hus og eiendom, sier Birkeland.