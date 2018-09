Oversvømmelse i Fjøsangerveien

Et kraftig regnskyll har ført til oversvømmelse på E16 i Fjøsangerveien i Bergen, like ved avkjørselen til Solheim kirkegård. Vannet gjør at trafikken går svært sakte fra sentrum mot Danmarksplass og videre sørover. Også i Carl Konows gate på Laksevåg er det meldt om mye vann.