Overrasket over nok et sommerkaos for Norwegian

Et reisefølge på 48 personer fra Minde skoles musikkorps ble sittende på Gardermoen etter at Norwegian kansellerte flyvningen deres til Berlin søndag.

Totalt skal flere hundre Norwegian-passasjerer være rammet av kansellerte flyvninger.

– Dette er en omdømmemessig marerittsituasjon for Norwegian. Alle bryr seg og synes det er forferdelig vondt for dem som er rammet, sier Frode Steen, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøgskole (NHH) og ekspert på luftfart.

Steen tror at Norwegian tar skade av å ha gjentatte problemer.

– Hvem tør å reise Norwegian med 50 unger nå? Ingen vil det. Folk vil snu seg og gå til andre selskaper.

Korpset fra Bergen er noen av mange som blir rammet. Også et fotballag fra Odda får en lenge planlagt fotballtur til Barcelona delvis ødelagt som følge av Norwegians problemer.

KRITISK: Frode Steen, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH), er ekspert på luftfart. Han synes det er overraskende at Norwegian i år som i fjor sliter med bemanningen på sommeren. Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Samme problem i år som i fjor

Steen viser til sommeren 2016, da 18 Norwegian-flyvninger kansellert bare på én dag. Den gang som nå var selskapets kundeservicetelefon vanskelig å få tak i, og mange nordmenn fikk ferieplanene endret.

– Det er veldig overraskende at dette skjer. De hadde jo en lignende sak i fjor, og det gikk veldig dårlig for Norwegian. Det ble veldig mye dårlig omtale, og nå gjør de akkurat det samme og håndteringen virker like dårlig, sier Steen.

– Det virker som Norwegian ikke har et godt nok system til å ta vare på passasjerene som er utsatt, sier Steen.

Problemene skal ha oppstått på grunn av sykdom på en eller flere piloter. Marit Lindén i fagforeningen Norwegian kabinforening sier at det er pilotmangel.

– Mangelen har eksistert siden i fjor. Dette er et selskapsproblem som både pilotene og vi har sagt fra til selskapet om, sier Lindén.

SKULLE PÅ FOTBALLTUR: Et reisefølge på rundt 40 personer fra Odda Fotballklubb fikk turen fra Stavanger utsatt – og mistet åpningen og en av kampene de skulle spille på en fotballturnering i Spania. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Tror ikke folk glemmer problemene

For Minde skoles musikkorps kunne Norwegian verken stille med mat eller hotell til dem, og de unge musikerne med voksenfølge måtte selv reise til Lillestrøm for å innkvarteres for natten. Norwegian ville heller ikke betale for hotellet, da det var for dyrt.

Pressekontakt Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet sier at de snakket med Norwegian etter problemene i fjor.

– Dette er helt forferdelig. Vi hadde håpet at Norwegian hadde lært, sier han.

Reisende som får kansellert sine flyvninger har en rekke rettigheter, forteller Halsos. Deriblant rett på alternativ transport på raskest mulig måte, mat og hotellovernatting.

Årsaken til at korpset ikke fikk dette, kan være at Norwegian er et lavprisselskap.

– Norwegian har ikke samarbeidspartnere, og de store selskapene pleier å skyve passasjerer over på samarbeidsselskapene. De mer etablerte selskapene har også bedre avtaler på hotell, sier Halsos.

Norwegian. – Henter inn ekstra piloter

Mandag ettermiddag fikk NRK svar fra Norwegians medieavdeling. De opplyser at det er høysesong og at selskapet er ekstra sårbare dersom det først oppstår problemer.

– Det er først og fremst mangel på piloter som har forårsaket de mange kanselleringene. Forsinkelsen av det nye Boeing 737 Max-flyet har skapt ytterligere utfordringer, sier Charlotte Holmbergh Jacobsson, presseansvarlig i Norwegian.

– Vi jobber nå for å få inn ekstra piloter, legger hun til.

– Er det pilotmangel i Norwegian?

– Vi kommer nok alltid til å ha behov for nye piloter ettersom vi vokser kraftig. Det er stor etterspørsel etter piloter siden folk reiser mer.

Flygesjef Thomas Hesthammer i Norwegian erkjenner at selskapet ikke har klart å hente inn nok piloter, selv om de har leid inn piloter utenfra.

Mange passasjerer oppgir at de får lite eller ingen informasjon fra Norwegian underveis, og at de blir kasteballer i systemet.

– Vi forstår at det er svært frustrerende for passasjerene som er berørt og vi beklager virkelig ulempene det medfører. Vi gjør det vi kan for å ta vare på passasjerene på en best mulig måte, sier Jacobsson.