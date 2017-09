Etter en rekordsommer står hotellene i Bergen med tomme rom under sykkel-VM.

Mens man i forkant så for seg en turistøkning på rundt 10 prosent i denne perioden, har tallet på hotellovernattinger bare vært 1,6 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Allerede i juli ble det klart at tusenvis av hotellrom stod tomme før sykkel-VM. Helt siden det ble bestemt at Bergen skulle være vertsby for arrangementet, har det blitt holdt av 4000 rom til blant annet sykkellag, sikkerhetsapparat og presse.

I august kansellerte arrangøren 2000 rom.

Er fornøyd

FORNØYD: Reiselivsdirektør Ole Warberg forteller at turismen har tatt seg opp den siste helgen av sykkel-VM. Foto: Christian Lura / NRK

Reiselivsdirektør i Bergen Reiselivsråd, Ole Warberg, er likevel ikke skuffet over VM-uken.

– Sammenlignet med uken i fjor ligger vi litt over, og prisene er også høyere. Vi er fornøyde med det.

Han innrømmer imidlertid at det ikke ble helt som forventet.

– Det kunne nok ha vært bedre de første dagene av uken, men i helgen er det veldig bra, så til sammen er dette en god uke for overnattingsbedriftene i Bergen, mener han.

Tomme parkeringsplasser

Reiselivsnæringen har rett og slett feilberegnet. Også på bobilparkeringen ved Bergenshallen stod det nemlig mange tomme plasser da NRK var til stede på fredag.

– Pågangen har vært lavere enn forventet, medgir Knut Waage, prosjektleder for bobil i Bergen kommune.

Han tror det skyldes at det er langt å reise til Bergen for å campe.

– Det har jo kommet snø på fjellet også, sier han.

Trodde det skulle være fullt

En som likevel har prøvd seg på camping under sykkel-VM er Pål André Larsen.

Han har lånt seg en bobil og tatt med familien helt fra Larvik for å få med seg den elleville folkefesten. Han forteller det var overraskende hvor mange tomme parkeringsplasser som møtte dem.

– Jeg trodde det skulle være fullt over alt, men det kan jo hende det er flere biler på de andre stedene, forteller han.

Da NRK i Jekteviken fredag, var det heller ikke mange bobiler som kom med danskebåten.

LAVERE PÅGANG ENN FORVENTET: På bobilparkeringen ved Bergenshallen er kapasiteten langt fra sprengt. Pål André Larsen (t.h.) har tatt med familien i bobil for å få med seg sykkel-VM. – Jeg trodde det skulle være fullt over alt, forteller han. Foto: Christian Lura / NRK

Håpet på flere

Helge Stormoen er arrangementssjef i sykkel-VM. Han forteller at det er denne helgen turistene virkelig vil få med seg det Bergen har å by på under sykkel-VM.

– Mange ønsker å få med seg høydepunktet med fellesstart for eliteherrene søndag. Derfor er det flere som overnatter i byen da, forklarer han.

HÅPTE PÅ FLERE: Arrangementssjef for sykkel-VM, Helge Stormoen, hadde håpet på flere overnattinger under sykkel-VM. – Vi må bare ta inn over oss at situasjonen er slik den er, sier han. Foto: Mette Anthun / NRK

Han skulle helst sett at alle hotellene var fullbooket.

– Vi hadde håpet at det kom flere, men vi må bare ta inn over oss at situasjonen er slik den er.

Han forklarer at et krav for å få sykkel-VM til Bergen var at det ble sikret overnattingskapasitet for lag, utøvere, støtteapparat og sponsorer. Da arrangøren kansellerte halvparten av disse, var det lite de kunne gjøre.

– Jeg er ikke skuffet. Rommene fylles godt opp den siste helgen, så vi får være fornøyde, sier Stormoen.