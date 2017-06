Overraska over tiltale

Den tiltalte 35-åringen sin forsvarar, advokat Øivind Sterri, seier den polske statsborgaren er overraska over tiltalen og over at politiet trur det er fare for at han vil stikka av. – Min klient har budd i bergensområdet både før og etter brannen, og stiller seg uforståande til varetektsfengslinga. Han held fast på at han ikkje har noko med brannen å gjera.