Overlevde fallskjermulykke: – Jeg fikk panikk og begynte å skrike

– Hovedskjermen åpnes normalt til å begynne med, men så begynner den å spinne så fort at jeg får tvinn på linen. Da velger jeg å kutte vekk hovedskjermen og gå for reserveskjermen. Den går heller ikke opp fullstendig.

Det sier Christian Selland (33) om de panikkfylte minuttene i luften, før han treffer bakken i en fart på nærmere 100 kilometer i timen.

Det var Avisa Hordaland som var først ute med saken.

Kjempet for livet

Ulykken fant sted på Bømoen på Voss i Hordaland, under Ekstremsportveko. Alt var som normalt da Selland og tre kompiser skulle ta sitt andre hopp for dagen. Så skjer det som ikke skal skje.

– Da heller ikke reserveskjermen åpner seg som normalt, får jeg panikk og skriker. Jeg begynner å rotere nedover i en voldsom fart, og det siste jeg husker er at jeg ser flystripen på bakken altfor nært i den farten jeg hadde, sier Selland.

Selland beskriver opplevelsen som surrealistisk, men fortsatte å kjempe for livet. Reserveskjermen slår seg halvveis opp.

– Jeg tenkte at nå har jeg ikke en sjanse, og trodde jeg var ferdig.

– TRAUMATISK: Christian Selland beskriver ulykken som svært traumatisk. Han kom fra det med mindre alvorlige skader. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Flere vitner får med seg ulykken fra bakken og løper til for å hjelpe. Selland har besvimt i luften av for mye blod i beina. Det første han husker er at han våkner til masse folk rundt seg. Han kan ikke bevege på tærne.

– Jeg fikk panikk, men fikk heldigvis følelsen tilbake i dem etter hvert.

Selland hadde englevakt og kom fra ulykken med to punkterte lunger og en forslått kropp.

Savnet GoPro-kamera kan gi svar

Voss Fallskjermklubb er i tett dialog med Norges luftsportsforbund for å finne årsaken til ulykken.

– Hovedfallskjermen fant vi først søndag. Vi vet ikke hva som gjorde at reserveskjermen ikke ble løst som den skulle.

Det opplyser daglig leder i Voss fallskjermklubb, Andreas Håland Hemli.

Det skal ha vært flere vitner som filmet ulykken. Fallskjermklubben er i gang med å samle inn videoer.

GIKK I BAKKEN: Det var flere vitner som fikk med seg ulykken på Bømoen på Voss. Fallskjermklubben på Voss jobber nå med å samle inn videoer fra vitner. Foto: Rune Haugseng

Selland hadde også med seg et GoPro-kamera, som forsvant under ulykken. Han mener videoen som er tatt opp kan gi svaret på hva som gjorde at ingen av skjermene utløste seg.

–Den kan vise ting som jeg kan ha sett, men ikke husker, sier Selland.

Mandag kveld er det satt i gang manngard for å finne kameraet. Det er et lite, svart og rødt kamera, opplyser Selland.

– Svært traumatisk

Det traumatiske hoppet var nummer 784 i rekken for Selland. Han er nå sykmeldt i to uker og er usikker på om han vil hoppe på nytt etter ulykken.

– Jeg må ta hensyn til de rundt meg også. Jeg har ikke behov for å fortsette å hoppe for å bevise noe.