Overgrepsdømt under etterforsking

Den 24-årige bergensstudenten blei dømt for overgrep i fjor haust. No er han under etterforsking for å ha oppsøkt overgrepsmateriale medan han er under soning, skriv BA. – Me etterforskar om det er gjort nye lovbrot der han har hatt seksualisert kontakt med barn under 16 år, seier politiadvokat Janne Ringset Heltne i Vest politidistrikt.