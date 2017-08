Overgrepsdømt mann stakk av under permisjon – pågrepet i Stavanger

Politiet gikk tirsdag formiddag ut med en etterlysning av en forvaringsdømt mann i midten av 40-årene, dømt for overgrep mot mindreårige gutter.

Rundt to timer senere ble mannen pågrepet i nærheten av Stavanger.

– Mannen ble pågrepet etter at det kom tips fra publikum direkte til politiet i Stavanger. Vi fikk veldig god respons, og tips fra publikum var den direkte årsaken til at han ble pågrepet. Vi takker for svært god hjelp fra publikum, sier overbetjent Torbjørn Mørk ved Askøy, Sotra og Øygarden lensmannskontor.

– Gjentakelsesfare

Mannen er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige gutter, og har siden 2015 vært prøveløslatt.

19. juli unnlot mannen å returnere til pålagt oppholdssted på Sotra etter en kort permisjon, og brøt dermed vilkårene for prøveløslatelsen.

Politiet ville tidligere tirsdag ikke kommentere om mannen er farlig.

– Vi forholder oss til at han er idømt en forvaringsdom på grunn av gjentakelsesfare, og når han nå har brutt vilkårene, ønsker politiet å få kontroll på mannen og pågripe ham, sa politioverbetjent Mørk til NRK.

Båten ble funnet i Stavanger. Foto: Politiet

– Udramatisk pågripelse

Politiet trodde mannen befant seg i Hordaland eller Rogaland, noe det viste seg at de hadde rett i.

Pågripelsen forløpte udramatisk og skjedde etter at en publikummer tipset politiet om at båten politiet mente mannen hadde benyttet seg av befant seg i Stavanger, opplyser Mørk.

– Mannen ble pågrepet i eller like ved båten.

Mannen blir nå transportert til Bergen.

– Så blir det en dialog med Kriminalomsorgen om hva som skal skje videre med ham. Han har jo som sagt vært prøveløslatt etter en forvaringsdom, og brutt noen vilkår der. Det er noe Kriminalomsorgen må se på, sier Mørk.