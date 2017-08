Overgrepsdømt mann pågrepet

Den overgrepsdømte mannen som tirsdag formiddag ble etterlyst av Vest politidistrikt ble for kort tid siden pågrepet i nærheten av Stavanger, melder Torbjørn Mørk, overbetjent ved Sotra, Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt. Mørk skriver i en e-post at politiet fikk svært god respons fra publikum, og at det var et tips etter medieoppslagene som førte til pågripelsen.