Overgrepsdømt eks-politimann tiltalt på nytt

– Vi mener han med dette har vist at han ikke kan være ute i samfunnet igjen, og kommer til å be om at han settes tilbake i forvaring, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.

Eks-politimannen er tidligere dømt til ti års forvaring for produksjon av overgrepsbilder og grove seksuelle overgrep mot barn. Ofrene i saken var flere mindreårige barn ned i tiårsalderen, både i Norge og i utlandet.

Mannen ble prøveløslatt under tvil med strenge vilkår etter at i september 2016, etter at minstetiden hadde utløpt. Eks-politimannen skulle blant annet ikke ha kontakt med barn under 16 år, og ble også pålagt å kun bruke elektronisk utstyr som er kjent for og kan kontrolleres av Kriminalomsorgen.

– Det var snakk om en veldig alvorlig sak. Han ble løslatt i september, fordi han hadde vist god oppførsel i fengsel. Han ble da ilagt en rekke vilkår, som blant annet skulle sørge for at vi kunne kontrollere hans tilgang til internett, sier Hordnes.

– Lastet ned bilder uker etter løslatelse

Etter kort tid i frihet ble mannen imidlertid siktet for nye lovbrudd.

I februar i år ble mannen pågrepet på og varetektsfengslet, siktet etter straffelovens paragraf 311. Paragrafen gjelder fremstilling av bilder som seksualiserer eller viser seksuelle overgrep mot barn.

Ifølge statsadvokat Benedicte Hordnes skal mannen ha lastet ned overgrepsmateriale, bare uker etter at han ble prøveløslatt. Politiet mener også at mannen har brutt vilkårene for prøveløslatelsen, fordi han brukte en kryptert tjeneste.

– Han har brutt det særskilte vilkår som er at han har disponert en PC han ikke har oppgitt til kriminalomsorgen. I tillegg mener vi at han har brukt en krypteringstjeneste, som ikke kunne kontrolleres, sier Hordnes.

Statsadvokat Benedicte Hordnes har tatt ut tiltalen mot den tidligere overgrepsdømte eks-politimannen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Amerikansk varsling

Mannen skal ha blitt oppdaget av amerikanske National Centre for missing and Exploited Children, som legger inn sporing på bilder og saumfarer nettet på jakt etter overgripere. Detter førte til at Kripos ble varslet, og norsk politi startet etterforskning.

Mannen har sittet varetektsfengslet siden pågripelsen i februar. Onsdag ble han fengslet på nytt av Bergen tingrett. I kjennelsen kommer det frem at det ble tatt ut tiltale mot mannen i 50-årene for få dager siden.

– Han har nektet straffskyld for dette fra dag en, men som en tidligere politimann skjønner han at politiet trenger tid til å etterforske dette. Det er også grunnen til at han har samtykket til varetektsfengsling, sier mannens forsvarer Ann Turid Bugge, som mener saken fremstår som tynn.

– Det er ikke slik at det er funnet to bilder på elektronisk utstyr han har oppbevart. Det er knyttet til et varsel fra Kripos, som har fått oversendt informasjon fra utlandet.

Skaffet PC i fengsel

Advokat Ann Turid Bugge forsvarer den tidligere politimannen. Hun sier mannen nekter straffskyld. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

I fengslingskjennelsen kommer det frem at politiet ikke har funnet PC-en skal ha brukt til å laste ned bildene. To ganger har politiet ransakelser på mannens bopel og hos pårørende, uten hell.

Mannen i 50-årene har selv forklart at han skaffet seg den aktuelle PC-en fra en innsatt mens han fortsatt sonet i fengsel.

Ifølge den ferske kjennelsen fra Bergen tingrett skal mannen ha forklart at han leverte PC-en som elektronisk avfall da han var på permisjon i oktober, fordi den var defekt.

Retten mener imidlertid det er lite troverdig at mannen har kastet en PC som ble kjøpt inn bare rundt ett år tidligere, i de få timene han var ute på permisjon.

– Dette er en PC som han kjøpte og besittet da han sonet. Han hadde ikke bruk for den lenger da han ble løslatt, så han besitter den ikke i dag, kommenterer forsvarer Bugge.

Kripos ble varslet om mannen, etter at National Centre for missing and Exploited Children (NCMEC) hadde lagt inn en mulighet for å spore materialet. Foto: Skjermdump / Presse

– Ren realisme

Mannen ble avhørt ved pågripelse i februar, men har inntil nylig ikke ønsket å snakke med politiet på nytt. I onsdagens kjennelse kommer det imidlertid fram at mannen nå sier ja til nye avhør.

– Vi er veldig interesserte i å finne ut mer om denne PC-en, og politiet vil derfor gjennomføre nye av avhør av mannen, sier statsadvokat Hordnes.

I forbindelse med ransakingen har mannens bopel, som også disponeres av andre, blitt sperret av i flere måneder. Bugge sier dette er grunnen til at hun har anket tingrettens avgjørelse om beslaget.

Selve fengslingen er imidlertid ikke anket.

– I det ligger det ren realisme, og han vet hvordan dette blir vurdert med tanke på hans fortid. Han skjønner at politiet trenger tid til å finne ut av saken, sier forsvarer Bugge.