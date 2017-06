Overgrepsdømd mann trekk anken

Ein 66 år gamal mann frå Austevoll som er dømd for nettovergrep mot 62 barn i Noreg og på Filippinane, trekk anken. Det opplyser aktor i saka til BT. Mannen var tiltalt mellom anna for å ha bestilt nettstrøyming av overgrep mot filippinske barn, og i Bergen tingrett fekk han åtte års fengsel. Ankesaka skulle begynt neste veke, men no er dommen i staden rettskraftig.