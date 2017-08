Os har henvendt seg til politiet

Os kommunen har henvendt seg til politiet angående drapstrusler etter avlivingen av svanen Havnesjefen, skriver NyttiOs. Kommunen har ikke formelt anmeldt truslene, men politiet ønsker å si til befolkningen at folk må roe seg ned, og at det er tre års strafferamme for drapstrusler.