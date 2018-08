Brannsjef Stein Gjøsund i Os er også kommunens forurensningsansvarlig. Han forteller at han ble varslet om funnene av enorme mengder død krill tidlig fredag.

– Dette har vi aldri opplevd før, det er helt nytt for oss.

Han forteller at han har meldt saken til Mattilsynet, og vil varsle miljøsjefen hos Fylkesmannen i Hordaland. Det går mange rykter og spekulasjoner om årsaken til dette, forteller brannsjefen.

– Flere tror kjemikalier fra avlusing av oppdrettslaks er årsaken.

Men vi har ikke noe grunnlag for å si hva som er årsaken til massedøden, sier Gjøsund.

KRILLDØD: Sterk lukt preger de to strendene med død krill i Os kommune. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Avlusingsprosess i forrige uke

Lerøy Seafood gjennomførte avlusing med kjemikaliet Deltamethrin i forrige uke ved anlegget sitt i Kvernevika på Tysnes. Dette ligger over Bjørnefjorden, 10 kilometer sør for området med død krill.

Selskapet registerte avlusingsprosjektet på overvåkningstjenesten Barentswatch, og både prosessen og bruken av kjemikaliet er i henhold til regelverket, sier samfunnskontakt Krister Hoaas hos Lerøy.

– Gitt avstanden mellom vårt anlegg og strendene med død krill, og de vannmassene som ligger mellom, er det ikke sannsylig at dette kan skyldes avlusingen på Kvernevika.

KRILLDØD: Samfunnskontakt Krister Hoaas i Lerøy ASA avviser at det kan være en sammenheng mellom krilldøden og selskapets avlusingsprosjekt. Foto: Lerøy ASA

Hoaas sier at de er interessert i å finne årsaker til denne typen hendelser og oppfordrer derfor publikum til å ta med prøver til Mattilsynet, slik at man forhåpentlgivis kan få gode svar.

Ordfører: – Sjokkerende og ubehagelig

Marie Bruarøy (H) er ordfører i kommunen og sier det er viktig å få avklart årsaken til massedøden. Synet av den enorme mengden med død krill synes hun er sjokkerende.

– Synet, og lukten på disse strendene er ubehagelig og sjokkerende. Og badesesongen er jo ikke over.

KRILLDØD: Ordfører Marie Lunde Bruarøy (H) i Os er sjokkert over de siste dagers hendelser. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Hvis det er kjemikalier som er årsaken, mener hun bruken umiddelbart må stoppes. Hvis det er naturlige hendelser, er det jo mindre vi kan gjøre med det, sier ordfører Bruarøy.

Forskere: – Umulig å fastslå

Guldborg Søvik, som forsker på reker og skalldyr ved Havforskningsinstituttet, mener hendelsene i Os er bekymringsfulle. Vi vet at kjemikalier som brukes ved avlusing av oppdrettslaks er dødelige for skalldyr. Men å fastslå at krillen i Os døde av eksponering fra slike kjemikalier er nesten umulig.

– Det er veldig vanskelig å påvise slike kjemikalier gjennom prøver av døde skalldyr.

Søvik ber publikum rapportere slike funn til Havforskningsinstituttet. Vi lager statistikk over alle strandinger av krill og kan dermed sammenholde disse med rapportert avlusing av nærliggende anlegg. Slik kan vi muligens nærme oss en sammenheng, sier Søvik.

Men hun understreker at massedøden av krill vel så gjerne kan ha naturlige årsaker.

For to år siden rapporterte Sunnmørsposten om et lignende funn av død krill.