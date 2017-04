Ordfører ber oppdrettere betale

Osterøy-ordfører Jarle Skeidsvoll (KrF) mener at oppdrettsselskap bør gi én krone per kilo fisk til kommunene hvor de fisker, skriver BT. Dette mener han kompenserer for det han kaller negative ringvirkninger av havbruk i egne sjøareal. Oppdrettsnæringen mener forslaget er en særskatt på toppen av vanlig skatt.