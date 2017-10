Ordførar meiner nabokommunen ville «kuppe» Hardanger-namnet: – Trudde det var ein spøk

Sidan Norheimsund vidaregåande skule og Øystese gymnas offisielt vart slått saman 1. januar, har det vore diskusjonar om kva den nye skulen skal heite.

Heradsstyret i Kvam har samrøystes vedteke å kalle skulen for Hardanger vidaregåande skule. Det er fleire av nabokommunane svært misnøgde med.

– Det er uaktuelt at skulen i Kvam skal bruke Hardanger-namnet, seier ordførar i Odda, Roald Aga Haug (Ap).

Trudde forslaget var ein spøk

TRUDDE DEI SPØKTE: Ordførar i Odda, Roald Aga Haug, trudde Kvam herad spøkte då dei ville kalle den nye skulen for Hardanger vidaregåande skule. Foto: Henrik Evertsson / NRK

– Vi trudde forslaget var ein spøk, seier Aga Haug.

I dag fungerer Norheimsund vidaregåande og Øystese gymnas som to einingar, men etter planen skal ein ny, felles skule vere på plass i 2027.

Etter debatt i fylkestinget i Hordaland tysdag ettermiddag, fekk Odda-ordføraren viljen sin. I 17-tida var namnestriden avgjort.

– Vi landa på namnet Kvam med rundt to tredels fleirtal, fortel fungerande fylkesordførar, Pål Kårbø (Krf).

Hadde Kvam fått viljen sin, ville dei tre vidaregåande skulane i Hardanger blitt heitande Hardanger vgs., Odda vgs. og Hjeltnes vgs. Odda-ordføraren meiner namnet ville ha devaluert dei to andre vidaregåande skulane i Hardanger.

Hardanger Foto: Sindre Skrede / NRK Ekspandér faktaboks Hardanger er området rundt den indre delen av Hardangerfjorden i Hordaland.

Vert vanlegvis avgrensa til kommunane Eidfjord, Ullensvang, Odda, Jondal, Kvam, Granvin og Ulvik.

Industri, jordbruk og ikkje minst turisme er viktige næringar. Mellom anna ligg Trolltunga i Odda kommune i Hardanger. Kjelde: Store Norske Leksikon

– Namnet Hardanger er eit symbol for alle dei sju kommunane, og bør brukast med kløkt og respekt. Å bruke regionnamn på den eine skulen, når dei to andre har lokale namn, ville sett førstnemnde før dei to andre, meiner Roald Aga Haug.

– Blir forveksla med Gudbrandsdalen

KAN SKAPE FORVIRRING: Ordførar i Kvam, Jostein Ljones, fryktar at det kan skape forvirring når både skulen, staden og kommunen heiter det same. Foto: Christian Lura / NRK

Forslaget var aldeles ingen spøk, fortel ordførar i Kvam, Jostein Ljones (Sp). Likevel forstår han at dei andre kommunane er ueinige.

– Eg kan til ei viss grad forstå at dei reagerte, seier han.

Han meiner likevel det vil skape forvirring at skulen skal heite Kvam.

– Kvam er både eit stadnamn og eit kommunenamn. I tillegg vert det ofte forveksla med Kvam i Gudbrandsdalen.

Ljones meiner namnet Hardanger ville gjeve felles identitet, og viser til Hardanger Folkehøgskule på Lofthus.

– Ingen har protestert mot den, seier han.

Både opplæringsutvalet og fylkesutvalet har konkludert med å ikkje bruke Hardanger-namnet, og Haug syns det er rart at kommunen ikkje ville nytte sitt eige namn på skulen.

– Det er merkeleg at namnet Kvam var kontroversielt i Kvam kommune, seier han.