Opposisjonsparti krev gransking

Opposisjonspartia i Os kommune krev no ei ekstern gransking av samarbeidsproblema mellom politikarar og fagfolk på på byggesaksavdelingen. Årsaka er at tilliten frå det politiske mindretalet til den politiske leiinga er svekka. Noko av bakgrunnen for dette er mellom anna stort arbeidspress, sjukemelding og dårleg samhandling med politikarane i planavdelinga. Det var Os og Fusaposten som først omtala saka.