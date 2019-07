Opphevar kokevarsel i Fana

Bergen kommune opphevar kokevarselet for over 200 bebuarar i Bjøllebotn i Fana. Kokepåbodet kom på onsdag, då det var funne E.coli i Bjøllebotn høgdebasseng. Det er no stengd og nye prøvar viser at drikkevatnet no har god kvalitet, melder kommunen.