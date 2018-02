Oppdrettsfisk på rømmen

Til no i år har fiskeridirektoratet fått melding om fire rømmingar frå oppdrettsanlegg på Vestlandet. To av desse er i Hordaland, frå anlegg i Sauøy i Øygarden og Oterstegdalen i Fusa. Det er snakk om oppdrettsfisk på mellom to og seks kilo. Men det er uvisst kor mykje fisk som har rømt.