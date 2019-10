Oppbevarte over tre kilo amfetamin

Ein 43 år gammal mann frå Hordaland er dømt for å ha oppbevart over tre kilo amfetamin. Han erkjente straffskuld i retten og er dømt til fem års fengsel. I tillegg er ein 53 år gammal mann dømt til to og eit halvt års fengsel for medverknad.