Opnar rasveg i Modalen

Fv. 569 i Modalen vert no opna for trafikk i periodar, etter at den har vore stengd av ras sidan førre veke. Vegen er open i desse tidsromma:

• Måndag-fredag 16-18 og 22-08.

• Fredag kl. 16 til måndag kl. 08.