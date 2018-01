Opnar for å verna meir jord

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) opnar for å verna større deler av matjorda på Liland, mot at bilforretningar får etablera seg langs Fleslandvegen. Det skriv Bergens Tidende. Byråden og Fylkesmannen hadde eit møte om situasjonen i desember. Sistnemnde, som var kritisk til planane, ventar no på nye planforslag frå kommunen.