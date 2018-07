Opna etter ras

Fylkesveg 103 i Eidfjord er opna for trafikk igjen etter steinraset natt til søndag. Først var det ikkje venta at vegen skulle opna før måndag, men vegen vart opna for fri ferdsel klokka 21.00 søndag kveld. Ingen personar kom til skade i raset.