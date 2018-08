Opdal og Grøgaard klare for Brann

Håkon Opdal og Thomas Grøgaard er klare for Brann. 36 år gamle Opdal signerte i dag kontrakt med gamleklubben, sju år etter at han forlét Bergen og Brann. Thomas Grøgaard hadde alt signert for Brann frå årsskiftet, men vert henta frå Odd eit halvt år før tida.