Ønsket å trappe ned Lar-bruken.

Moren til toåringen forklarer i retten at Lar-tablettene til vanlig lå på en hylle over komfyren, men det hendte at esken med Buprenorfin ble oppholdt i en lav kommode i gangen. – Han ønsket å trappe ned, så det hendte han delte tablettene i to og puttet den andre halvdelen tilbake i esken, sier 27-åringen om barnefaren.