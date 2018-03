Ønsker ikke fengsel

Aktor Benedikte Høgseth ber retten dømme foreldrene for å ha vært uaktsomme da sønnen (2) døde av forgiftning, men ønsker ikke at foreldrene skal ilegges straff. – Konsekvensene i denne saken har vært såpass dramatisk for foreldrene at vi har bedt retten om å ikke utmåle straff, sier Høgseth.