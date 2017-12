Omkamp om pris på Zachariasbryggen

Høyesterett har bestemt at saken mellom Geir Hove og Knut Jørgen Hauge skal behandles på nytt i Gulating lagmannsrett. Det er første gang i historien at Høyesterett går inn og vurderer noe slikt, og saken vil kunne få store følger for verdifastsettelse av fast eiendom i Norge, skriver BT.