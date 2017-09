Oljesøl over 300 kvadratmeter

Brannvesenet jobbar no med å få opp motor- og servoolje, som har lekka ut over eit 300 kvadratmeter stort område på Mannsverk. Lekkasjen har funne stad inne på området til Tide Buss i Nattlandsveien. – Motoren på ein buss som vart slept tok ned i bakken, og dermed begynte den å lekke olje. Vi forsøker å unngå at olja kjem inn i røyr og ut i Tveitevannet, seier Ronald Drotnignsvik ved 110-sentralen.