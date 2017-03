Oljeselskapene må spare mer

Oljeselskapene må gjennomføre ytterligere sparetiltak for å øke lønnsomheten for norsk sokkel, mener direktør Grethe Moen i Petoro, som er statens eget oljeselskap. De overførte i fjor 66 milliarder kroner til staten, viser årsresultatet for 2016.