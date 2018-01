Okparaebo klar for Norna-Salhus

Ezinne Okparaebo skal denne sesongen springe for Norna-Salhus, skriv BA. I fjor sommar tok Okparaebo ein pause frå friidretten, men laurdag debuterte ho for Norna-Salhus under Bassen Sprint i Bærum. – Eg har inntrykk av at Norna-Salhus er ein klubb med bra samhald. Eg treng ein klubb som backar meg. Og så liker eg Bergen då, seier Okparaebo til avisa.