Økokrim-aksjon i Bergen

Til sammen åtte personer er siktet etter at mannskaper fra Økokrim og Vest politidistrikt aksjonerte flere steder i bergensområdet tidligere denne uken. Bakgrunnen for aksjonen skal være opplysninger fra Skatteetaten, skriver BT. Politiet vurderer å be om fengsling for en av de pågrepne.