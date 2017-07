Økning i saker om seksuallovbrudd i Forsvaret

Aldri før har militærpolitiet i Forsvaret blitt varslet om så mange seksuallovbrudd begått av personer i militær tjeneste som i 2016, ifølge Bergens Tidende.

– Dette er en kraftig varsellampe, og svært negativt for Forsvaret sitt omdømme, sier Torbjørn Bongo som leder Offisersforbundet.

Han er bekymret over at tallet har gått så kraftig opp.

– Tallene er alvorlig, og det kan i ytterste konsekvens gå ut over omdømmet til Forsvaret. Så her er det viktig at Forsvaret tar grep og må gjøre noe med situasjonen, sier Bongo.

En firedobling i seksuallovbrudd

I 2011 ble det registrert 8 seksuallovbrudd i Forsvaret og i 2015 hadde tallet økt til 25. Det er en firedobling. Det kommer fram i militærpolitiets årsrapport for 2016 utarbeidet av Forsvarets militærpolitiavdeling.

Terje Raknerud, sjef for militærpolitiets etterforskningsavdeling, sier de fleste lovbruddene er seksuell handling uten samtykke og seksuelt krenkende atferd.

Blant de registrerte sakene er to voldtekter, og tre tilfeller av seksuell handling med barn under 16 år.

UVENTET: Assisterende personalsjef i Forsvaret, Trond Kotte, sier resultatet var uventet og at han ble overrasket. Foto: Margret Helland / NRK

Uventet resultat

Trond Kotte, assisterende personalsjef i Forsvaret, sier resultatet var uventet.

– Jeg ble overrasket. At norsk lov blir brutt av folk i Forsvaret, er fullstendig uakseptabelt. Når det gjelder seksuell trakassering har Forsvaret nulltoleranse, sier Kotte.

I rapporten nevnes flere mulige grunner til de høye tallene, blant annet bedre rapportering, større vilje til å melde fra og høyere kvinneandel i Forsvaret.