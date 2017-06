Venstre snur i jordbruksforhandlingane – igjen: – Eg er skikkeleg skuffa

Bøndene jubla då KrF og Venstre braut med regjeringa i jordbruksforhandlingane og opna for å gje bøndene meir. Men no er alt i det blå, etter at Venstre har trekt seg frå samtalane med opposisjonen.