Odda overtar Skjeggedalsvegen

Odda kommunestyre vedtok onsdag å overta ansvaret for Skjeggedalsvegen fra Statkraft. 21 representanter stemte for, mens fire stemte imot. Veien går fra Tyssedal og frem til stien som er utgangspunkt for turene til Trolltunga. Odda kommune overtar nå også parkeringsinntektene.