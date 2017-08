Det bekrefter Eiking overfor NRK mandag.

– Jeg er veldig fornøyd med å signere for Wanty. Det er på papiret et steg ned fra der jeg har vært i år, men for min del er det et steg opp og i riktig retning gjennom at jeg får flere sjanser og gode betingelser fra det laget, sier han.

Wanty var blant lagene som syklet det prestisjefulle sykkelrittet Tour de France i år. 18 lag som er såkalte Pro Teams er automatisk med i rittet, mens fire lag inviteres av arrangøren. I år var Wanty blant de fire lagene.

Sannsynligvis blir de også invitert neste år.

– Det er veldig sannsynlig at de kjører neste år og, og da blir jeg mest sannsynlig med der, sier han.

– Hvilken rolle får du i det laget da?

– Nei, det vil være en kapteinsrolle, en mer fri rolle i de litt mer kuperte løpene med bakker, som Tour de France er.

Kaggestad: – Ingen i Wanty er bedre i fjell

Det var avisen Askøyværingen som meldte om lagskiftet. Eiking har de siste to sesongene syklet for det franske laget FDJ, og vil gå over til belgiske Wanty 1. januar.

TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad sier til Askøyværingen at Wanty har et godt og forhold til Tour de France-arrangøren, og at laget har gode muligheter for å kjøre Tour de France også neste år.

– Blir de Tour de France neste år, er det åpenbart at Eiking kommer til å få en fremtredende rolle på laget. Når det gjelder kjørestyrke i kuperte og tøffe løyper, er det ingen i Wanty som er bedre enn det Odd Christian er nå, sier han til avisen.

Kan få sykle VM på hjemmebane

I september kommer sykkel-VM til Eikings hjemsted Askøy. Det er fortsatt uklart om han vil være en del av den norske troppen i verdensmesterskapet, men Eiking føler seg selvsikker på at han får kjøre VM på hjemmebane.

– Jeg vet ikke når laget blir tatt ut, men jeg regner med at jeg er med der, sier han.